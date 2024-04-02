Петрунин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1982

Отец: Петрунин Владимир Владимирович

Мать: Петрунина Елена Константиновна

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