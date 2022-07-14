Купцов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

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Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Купцова (Потехина) Кристина Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова (Потехина) Кристина Станиславовна

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