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Котова ?
Котова ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1873
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Котов ?
1873 г.р.
Дети
(Котова) ?
1894 г.р.
(Котова) ?
1900 г.р.
Добавил:
RK
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Котов ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Котов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Котов ?
Смерть
Неизвестно
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