Кошкина (Дунаева) Марья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Кошкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Алексей Иванович
Бракосочетание
06.04.1858 ст.
Муж: не указан
Бракосочетание
06.04.1858 ст.
Смерть
Неизвестно