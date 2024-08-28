Кошкина (Дунаева) Марья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Дунаева) Марья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дунаев Андрей Герасимович

Мать: Дунаева Параскева Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Кошкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Кошкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кошкин Алексей Иванович

Бракосочетание
06.04.1858 ст.

Муж: не указан

Бракосочетание
06.04.1858 ст.

Муж: Кошкин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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