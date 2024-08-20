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Стрельцова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Евлампий Данилович

Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Стрельцов Самсон Евлампиевич

Отец ребёнка: Стрельцов Евлампий Данилович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Стрельцов Михаил Евлампиевич

Отец ребёнка: Стрельцов Евлампий Данилович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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