Стрельцова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Стрельцов Самсон Евлампиевич
Отец ребёнка: Стрельцов Евлампий Данилович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Стрельцов Михаил Евлампиевич
Отец ребёнка: Стрельцов Евлампий Данилович
Смерть
Неизвестно