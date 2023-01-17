Кортунова (Кортунова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кортунова (Кортунова) Мария Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1986

Отец: Кортунов Владимир Егорович

Мать: Кортунова Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
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