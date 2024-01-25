Зинаида Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинаида Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1926

Сын: Неклюдов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Неклюдов Григорий

Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Войцеховская Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Неклюдов Григорий

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Неклюдов Григорий

Смерть
Неизвестно
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