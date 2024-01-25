Зинаида Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1926
Сын: Неклюдов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Неклюдов Григорий
Рождение ребёнка
02.11.1926
Дочь: Войцеховская Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Неклюдов Григорий
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Неклюдов Григорий
Смерть
Неизвестно