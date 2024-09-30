Матикайнен (Сварваль) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1896
Рождение ребёнка
11.07.1899
Дочь: (Матикайнен) Анна Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1903
Дочь: Лайтинен (Матикайнен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1926
Дочь: (Матикайнен) Лайна Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1928
Сын: Матикайнен Рейно Петрович
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1931
Дочь: (Матикайнен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович
Смерть
Неизвестно