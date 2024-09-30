Матикайнен (Сварваль) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Сварваль) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1896

Муж: Матикайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1899

Дочь: (Матикайнен) Анна Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1903

Дочь: Лайтинен (Матикайнен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1926

Дочь: (Матикайнен) Лайна Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1928

Сын: Матикайнен Рейно Петрович

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1931

Дочь: (Матикайнен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Иванович

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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