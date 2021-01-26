Желтышев Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтышев Борис Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1950

Дата смерти

26.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
26.01.2021
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