Шестакова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шестаков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Виктория Александровна

Отец ребёнка: Шестаков Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Александр Сергеевич

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