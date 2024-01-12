Маслова (Обухова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
30.04.1865
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.01.1866
Дочь: Маслова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.05.1867
Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич
Дмитриевские выселки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1870
Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.?.1873
Дочь: Жомини (Маслова) Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.10.1876
Сын: Маслов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич
Смерть
Неизвестно