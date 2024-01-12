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Маслова (Обухова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Обухов Василий Васильевич

Мать: Обухова (Обрескова) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
30.04.1865

Муж: Маслов Евгений Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.01.1866

Дочь: Маслова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.05.1867

Сын: Маслов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич

Дмитриевские выселки, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1870

Сын: Маслов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.?.1873

Дочь: Жомини (Маслова) Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.10.1876

Сын: Маслов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Маслов Евгений Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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