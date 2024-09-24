Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кузьмин Павел Фролович

Мать: Пелагея Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1889 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 502 Наталья Павел Флоров нет Пелагея Иванова
Бракосочетание
1907

Муж: Ульянов Михаил Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1907 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1271 Михаил Иванов Ульянов 20 Иван Павлов 1887 Гремячка Наталья Павлова 18 Павел Флоров Козьмин 1889 Гремячка
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Ульянова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Евдокия Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ульянов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1915 О родившихся Гремячка 4 176 1772 Василий Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ульянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ульянов Михаил Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Иоанн Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно

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