Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кузьмин Павел Фролович
Мать: Пелагея Ивановна
1889 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 502 Наталья Павел Флоров нет Пелагея Иванова
Бракосочетание
1907
1907 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1271 Михаил Иванов Ульянов 20 Иван Павлов 1887 Гремячка Наталья Павлова 18 Павел Флоров Козьмин 1889 Гремячка
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Ульянова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Иванович
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Евдокия Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ульянов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Иванович
1915 О родившихся Гремячка 4 176 1772 Василий Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ульянов Михаил Иванович
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Иоанн Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно