Ульянов Михаил Иванович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянов Михаил Иванович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Иван Павлович

Мать: Анна Игнатьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1887 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Михаил Иван Павлов нет Анна Игнатьева
Бракосочетание
1907

Жена: Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1907 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1271 Михаил Иванов Ульянов 20 Иван Павлов 1887 Гремячка Наталья Павлова 18 Павел Флоров Козьмин 1889 Гремячка
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Ульянова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Евдокия Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ульянов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1915 О родившихся Гремячка 4 176 1772 Василий Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ульянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Иоанн Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно

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