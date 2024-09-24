Ульянов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1887
Отец: Иван Павлович
Мать: Анна Игнатьевна
1887 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 493 Михаил Иван Павлов нет Анна Игнатьева
Бракосочетание
1907
1907 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1271 Михаил Иванов Ульянов 20 Иван Павлов 1887 Гремячка Наталья Павлова 18 Павел Флоров Козьмин 1889 Гремячка
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Ульянова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Евдокия Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ульянов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна
1915 О родившихся Гремячка 4 176 1772 Василий Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ульянова (Кузьмина) Наталья Павловна
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Иоанн Михаил Иванов Ульянов Наталья Павлова
Смерть
Неизвестно