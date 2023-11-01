Бушуева Евдокия Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович
Рождение ребёнка
14.02.1924
Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Галина Моисеевна
Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Нина Моисеевна
Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович
Смерть
Неизвестно