Бушуева Евдокия Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Евдокия Кириловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Сын: Бушуев Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бушуев Дмитрий Моисеевич

Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович

Рождение ребёнка
14.02.1924

Сын: Бушуев Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович

Сваловка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бушуев Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович

Сваловка, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Моисей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Галина Моисеевна

Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Нина Моисеевна

Отец ребёнка: Бушуев Моисей Семенович

Смерть
Неизвестно
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