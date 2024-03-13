Аржевитина (Данетова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.12.1889
Дата смерти02.02.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889
Отец: Данетов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1917
Дочь: Тарасенко (Аржевитина) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Аржевитин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
19.01.1920
Сын: Аржевитин Вениамин Фёдорович
Отец ребёнка: Аржевитин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Аржевитина Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.02.1959
Увельский, Увельский муниципальный район, Челябинская область