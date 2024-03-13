Аржевитина (Данетова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАржевитина (Данетова) Анна Ивановна

Аржевитина (Данетова) Анна Ивановна

Место рождения

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область

Дата рождения

22.12.1889

Дата смерти

02.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1889

Отец: Данетов Иван

Мать: не указана

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржевитин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
?.07.1917

Дочь: Тарасенко (Аржевитина) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Аржевитин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
19.01.1920

Сын: Аржевитин Вениамин Фёдорович

Отец ребёнка: Аржевитин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Аржевитина Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Смерть
02.02.1959
Увельский, Увельский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.