Вагапов Сабирьян Сагидуллович
Место рожденияд.Кугарчи
Дата рождения1905
Дата смерти1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
д.Кугарчи
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Вагапов Мубаряк Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
?.06.1927
Сын: Вагапов Амирьян Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна
д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1932
Сын: Вагапов Файруз Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна
д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1935
Дочь: Фатима Сабирьяновна
Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1935
Дочь: Давлетшина Марьям Сабирьяновна
Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
?.06.1938
Сын: Вагапов Самархан Сабирьянович
Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
ВАГАПОВ Сабирьян Сагидуллович Дата рождения __.__.1905 Дата выбытия __.08.1943
Вагапов Сабирзян Сагитович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: БАССР, Куюргазинский р-н, д. Куюрги Дата и место призыва: Куюргазинский РВК, Башкирская АССР, Кую... Показать все
Смерть
1943
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
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