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Вагапов Сабирьян Сагидуллович

Место рождения

д.Кугарчи

Дата рождения

1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Вагапов Сагидулла Рахматуллович

Мать: Вагапова Сахипкамал

д.Кугарчи
Рождение ребёнка
29.03.1924

Сын: Вагапов Мубаряк Сабирьянович

Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
?.06.1927

Сын: Вагапов Амирьян Сабирьянович

Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Вагапов Файруз Сабирьянович

Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1935

Дочь: Фатима Сабирьяновна

Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.09.1935

Дочь: Давлетшина Марьям Сабирьяновна

Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
?.06.1938

Сын: Вагапов Самархан Сабирьянович

Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Магафура Ахуньяновна

д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова Магафура Ахуньяновна

Военная служба
Неизвестно
ВАГАПОВ Сабирьян Сагидуллович Дата рождения __.__.1905 Дата выбытия __.08.1943
Вагапов Сабирзян Сагитович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: БАССР, Куюргазинский р-н, д. Куюрги Дата и место призыва: Куюргазинский РВК, Башкирская АССР, Кую... Показать все
Смерть
1943
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно
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