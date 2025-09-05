Давыдова (Гудим-Левкович) Наталья Михайловна 20.09.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдова (Гудим-Левкович) Наталья Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.09.1875, Киевская губерния, Российская Империя

умерла 28.03.1933, Париж

Мать
Гудим-Левкович (Бахметьева) Юлия Николаевна1862 г.р.
Отец
Гудим-Левкович Михаил Васильевич21.05.1841 г.р.
Супруги
Давыдов Дмитрий Львович20.08.1870 г.р.
Дети
Давыдов Денис Дмитриевич16.12.1894 г.р.
Давыдов Василий Дмитриевич22.11.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1875

Отец: Гудим-Левкович Михаил Васильевич

Мать: Гудим-Левкович (Бахметьева) Юлия Николаевна

Киевская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
16.12.1894

Сын: Давыдов Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
22.11.1896

Сын: Давыдов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Давыдов Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович

Смерть
28.03.1933

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