Давыдова (Гудим-Левкович) Наталья Михайловна
женский, родилась 20.09.1875, Киевская губерния, Российская Империя
умерла 28.03.1933, Париж
МатьГудим-Левкович (Бахметьева) Юлия Николаевна1862 г.р.
ОтецГудим-Левкович Михаил Васильевич21.05.1841 г.р.
Супруги
Давыдов Дмитрий Львович20.08.1870 г.р.
Дети
Давыдов Денис Дмитриевич16.12.1894 г.р.
Давыдов Василий Дмитриевич22.11.1896 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1875
Киевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1894
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович
Рождение ребёнка
22.11.1896
Сын: Давыдов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Давыдов Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий Львович
Смерть
28.03.1933