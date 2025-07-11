Фон Меренберг Георг Михаил Александр
мужской, родился 16.10.1897, Ганновер
умер 11.01.1965, Майнц
ОтецФон Меренберг Георг-Николай (Георгий) Николаевич13.02.1871 г.р.
МатьФон Меренберг (Юрьевская) Ольга Александровна07.11.1874 г.р.
Супруги
Мюллер-Ури Шрода Элизабет Энн01.07.1903 г.р.
Дети
Фон Ринтелен (Фон Меренберг) Клотильда Элизабет14.05.1941 г.р.
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Рождение
16.10.1897
Отец: Фон Меренберг Георг-Николай (Георгий) Николаевич
Бракосочетание
С 07.01.1926 по 1928
Бракосочетание
27.07.1940
Рождение ребёнка
14.05.1941
Дочь: Фон Ринтелен (Фон Меренберг) Клотильда Элизабет
Мать ребёнка: Мюллер-Ури Шрода Элизабет Энн
Смерть
11.01.1965