Фон Меренберг Георг Михаил Александр 16.10.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Меренберг Георг Михаил Александр

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.10.1897, Ганновер

умер 11.01.1965, Майнц

Отец
Фон Меренберг Георг-Николай (Георгий) Николаевич13.02.1871 г.р.
Мать
Фон Меренберг (Юрьевская) Ольга Александровна07.11.1874 г.р.
Супруги
Фон Кёвер Де Дьердьш-Сент-Миклош Полетт Аника1904 г.р.
Мюллер-Ури Шрода Элизабет Энн01.07.1903 г.р.
Дети
Фон Ринтелен (Фон Меренберг) Клотильда Элизабет14.05.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1897

Отец: Фон Меренберг Георг-Николай (Георгий) Николаевич

Мать: Фон Меренберг (Юрьевская) Ольга Александровна

Бракосочетание
С 07.01.1926 по 1928

Жена: Фон Кёвер Де Дьердьш-Сент-Миклош Полетт Аника

Бракосочетание
27.07.1940

Жена: Мюллер-Ури Шрода Элизабет Энн

Рождение ребёнка
14.05.1941

Дочь: Фон Ринтелен (Фон Меренберг) Клотильда Элизабет

Мать ребёнка: Мюллер-Ури Шрода Элизабет Энн

Смерть
11.01.1965

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