Бобрышев Сергей Юрьев 1695 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобрышев Сергей Юрьев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1695

умер Неизвестно

Отец
Бобрышев Юрий1677 г.р.
Супруги
Бобрышева (Бородина) Настасия1692 г.р.
Дети
Бобрышев Тимофей Сергеев1736 г.р.
Волощукова (Бобрышева) Марва Сергеева1737 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Бобрышев Юрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрышева (Бородина) Настасия

Рождение ребёнка
1736

Сын: Бобрышев Тимофей Сергеев

Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Волощукова (Бобрышева) Марва Сергеева

Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Зеновьева (Бобрышева) Настасия Сергеева

Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Варварова (Бобрышева) Ульяна Сергеева

Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия

Смерть
Неизвестно

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