Бобрышев Сергей Юрьев
мужской, родился 1695
умер Неизвестно
ОтецБобрышев Юрий1677 г.р.
Супруги
Бобрышева (Бородина) Настасия1692 г.р.
Дети
Бобрышев Тимофей Сергеев1736 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Бобрышев Юрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Волощукова (Бобрышева) Марва Сергеева
Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Зеновьева (Бобрышева) Настасия Сергеева
Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Варварова (Бобрышева) Ульяна Сергеева
Мать ребёнка: Бобрышева (Бородина) Настасия
Смерть
Неизвестно