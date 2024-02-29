Ашуха Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшуха Яков

Ашуха Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Абрам Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Лев Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашуха Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.