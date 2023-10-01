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Хаирулина Татьяна Владимировна
Хаирулина Татьяна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1982
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Плотникова Дина Ивановна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1982
Отец: не указан
Мать:
Плотникова Дина Ивановна
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