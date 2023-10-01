Хаирулина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаирулина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1982

Отец: не указан

Мать: Плотникова Дина Ивановна

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