Семен Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1850
Жена: София Поликарповна
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1850 О бракосочетавшихся Гремячка 5 67 27 Семен Дорофеев нет 18 Дорофей Кириллов 1832 Гремячка Софья Поликарпова 17 Поликарп Парфенов 1833 Гремячка села Гремячки господина Рудановского дворового чело... Показать все
Смерть
Неизвестно