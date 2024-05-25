Семен Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Дорофеевич

Семен Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1850

Жена: София Поликарповна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1850 О бракосочетавшихся Гремячка 5 67 27 Семен Дорофеев нет 18 Дорофей Кириллов 1832 Гремячка Софья Поликарпова 17 Поликарп Парфенов 1833 Гремячка села Гремячки господина Рудановского дворового чело... Показать все
Смерть
Неизвестно

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