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София Поликарповна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1812 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Поликарп Порфирьевич

Мать: Васса Кузминична

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1833 О родившихся Гремячка 5 51 6 Софья Поликарп Парфенов нет Васса Козьмина
Бракосочетание
1850

Муж: Семен Дорофеевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1850 О бракосочетавшихся Гремячка 5 67 27 Семен Дорофеев нет 18 Дорофей Кириллов 1832 Гремячка Софья Поликарпова 17 Поликарп Парфенов 1833 Гремячка села Гремячки господина Рудановского дворового чело... Показать все
Смерть
Неизвестно

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