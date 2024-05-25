София Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Поликарп Порфирьевич
Мать: Васса Кузминична
1833 О родившихся Гремячка 5 51 6 Софья Поликарп Парфенов нет Васса Козьмина
Бракосочетание
1850
Муж: Семен Дорофеевич
1850 О бракосочетавшихся Гремячка 5 67 27 Семен Дорофеев нет 18 Дорофей Кириллов 1832 Гремячка Софья Поликарпова 17 Поликарп Парфенов 1833 Гремячка села Гремячки господина Рудановского дворового чело... Показать все
Смерть
Неизвестно