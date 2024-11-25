(Зотова) Анастасия Петровна
женский, родилась Неизвестно, Российская империя
Дети
Божевольнов Александр Сергеевич1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Российская империя
Рождение ребёнка
1923
Сын: Божевольнов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Божевольнов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Божевольнов Сергей Петрович