(Зотова) Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Зотова) Анастасия Петровна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась Неизвестно, Российская империя

Дети
Божевольнов Александр Сергеевич1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Российская империя

Рождение ребёнка
1923

Сын: Божевольнов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Божевольнов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Божевольнов Сергей Петрович

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