Мелентий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Савинова
Рождение ребёнка
Около 1693
Сын: Родион Мелентьев
Мать ребёнка: Евдокия Савинова
Смерть
До 1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область