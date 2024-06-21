Мелентий Семенов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелентий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1670 г.р.

Дети

Около 1693 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Савинова

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Родион Мелентьев

Мать ребёнка: Евдокия Савинова

Смерть
До 1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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