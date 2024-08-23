Калинина (Бакланова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Бакланова) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: Бакланов Степан Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.05.1898

Муж: Калинин Михаил Георгиевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1899

Сын: Калинин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1901

Сын: Калинин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1904

Сын: Калинин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Калинин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1911

Сын: Калинин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Калинин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951

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