Калинин Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Фёдор Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.06.1901

Дата смерти

После 01.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1901

Отец: Калинин Михаил Георгиевич

Мать: Калинина Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.06.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Николай Ильич Гапшин, Анастасия Захаровна Ульянина
Бракосочетание
Между 16.02.1920 и 1942

Жена: Калинина Марина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.01.1943
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