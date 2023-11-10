Калинин Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.06.1901
Дата смертиПосле 01.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1901
Крещение
13.06.1901
Восприемники: Николай Ильич Гапшин, Анастасия Захаровна Ульянина
Бракосочетание
Между 16.02.1920 и 1942
Рождение ребёнка
01.12.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1943