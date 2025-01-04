Чепель (Ковалева (Ивасько)) Евдокия Севастьяновна
Место рожденияс. Рекеченцы Джуринского района
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Рекеченцы Джуринского района
Бракосочетание
12.01.1869
Муж: Чепель Сафон Чепель
Рождение ребёнка
06.01.1870
Дочь: (Чепель) Домника Чепель
Отец ребёнка: Чепель Сафон Чепель
Хоменки, Вінницька область
Смерть
Неизвестно