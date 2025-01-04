Чепель (Ковалева (Ивасько)) Евдокия Севастьяновна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чепель (Ковалева (Ивасько)) Евдокия Севастьяновна

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Место рождения

с. Рекеченцы Джуринского района

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Рекеченцы Джуринского района
Бракосочетание
12.01.1869

Муж: Чепель Сафон Чепель

Рождение ребёнка
06.01.1870

Дочь: (Чепель) Домника Чепель

Отец ребёнка: Чепель Сафон Чепель

Хоменки, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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