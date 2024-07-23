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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Алексеевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Алексеевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Алексеевич

д. Зауткино

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