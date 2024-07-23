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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Алексеевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Алексеевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Алексеевич
д. Зауткино