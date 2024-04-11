Любимова Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Зоя Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1816

Дата смерти

30.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова (Любимова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Любимов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Николай Михайлович

Смерть
30.08.1988
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

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