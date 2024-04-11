Любимова Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1816
Дата смерти30.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетова (Любимова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Любимов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1988
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область