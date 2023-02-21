Кононенко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кононенко Галина ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кононенко Галина ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кононенко Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно