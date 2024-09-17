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Лебедев Петр Леонидович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

После 1832

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Леонтий Петрович

Мать: Евдокия Сергеевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 42 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 8 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Зуев Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 5 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 96
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна

Мать ребёнка: не указана

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Лебедева) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Лебедев Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 14 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 8
Смерть
После 1832

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