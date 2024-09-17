Лебедев Петр Леонидович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиПосле 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803
Отец: Леонтий Петрович
Мать: Евдокия Сергеевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 42 | Ревизская сказка (7) о крестьянах д.Дураково за 1816 год | ГАВО Ф.388 Оп.9 Д.182 | 8 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: не указана
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1848 год | 5 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 96
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Носкова (Лебедева) Ираида Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Лебедева) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 14 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 8
Смерть
После 1832