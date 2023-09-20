Кобук Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобук Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Леонидовна

Рождение ребёнка
28.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Леонидовна

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