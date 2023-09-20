Кобук Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Леонидовна
Рождение ребёнка
28.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Леонидовна