Фон Клейст-Кейзерлингк Янина Эрика Филиппина Якобия Анна
женский, родилась 15.03.1916, Ялта, Ялта, Республика Крым
умерла ?.08.2005, город Сантьяго, Республика Чили
Супруги
Фон Ливен Карл (Карл Иоганн Кристоф) Анатольевич28.05.1911 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
С 09.12.1935 по 12.02.1942
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
15.05.1938
Дочь: Фон Розен (Фон Ливен) Ксения (Ксения Александра Серафина) Карловна
Отец ребёнка: Фон Ливен Карл (Карл Иоганн Кристоф) Анатольевич
Рига, Rīga
Смерть
?.08.2005
город Сантьяго, Республика Чили