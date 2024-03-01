Фон Клейст-Кейзерлингк Янина Эрика Филиппина Якобия Анна 15.03.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Клейст-Кейзерлингк Янина Эрика Филиппина Якобия Анна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.03.1916, Ялта, Ялта, Республика Крым

умерла ?.08.2005, город Сантьяго, Республика Чили

Супруги
Фон Ливен Карл (Карл Иоганн Кристоф) Анатольевич28.05.1911 г.р.
Дети
Фон Розен (Фон Ливен) Ксения (Ксения Александра Серафина) Карловна15.05.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялта, Ялта, Республика Крым

Бракосочетание
С 09.12.1935 по 12.02.1942

Муж: Фон Ливен Карл (Карл Иоганн Кристоф) Анатольевич

Рига, Rīga

Рождение ребёнка
15.05.1938

Дочь: Фон Розен (Фон Ливен) Ксения (Ксения Александра Серафина) Карловна

Отец ребёнка: Фон Ливен Карл (Карл Иоганн Кристоф) Анатольевич

Рига, Rīga

Смерть
?.08.2005
город Сантьяго, Республика Чили

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