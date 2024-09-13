Боженок Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженок Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкова (Боженок) Виктория

Мать ребёнка: Боженок (Куличок) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженок (Куличок) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова (Боженок) Юлия

Мать ребёнка: Боженок (Куличок) Елена

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