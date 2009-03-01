Пухова (Гамаюнова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Гамаюнова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1926

Дата смерти

01.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926

Отец: Гамаюнов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
07.09.1950

Дочь: Пухова Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1951

Дочь: Щаулова (Пухова) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
07.07.1953

Дочь: Пухова Антонина Викторовна

Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
04.03.1955

Дочь: Дадыко (Пухова) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
26.03.1960

Сын: Пухов Александр Викторович

Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович

Смерть
01.03.2009

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