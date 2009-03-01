Пухова (Гамаюнова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1926
Дата смерти01.03.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926
Отец: Гамаюнов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1950
Дочь: Пухова Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1951
Дочь: Щаулова (Пухова) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
07.07.1953
Дочь: Пухова Антонина Викторовна
Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
04.03.1955
Дочь: Дадыко (Пухова) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
26.03.1960
Сын: Пухов Александр Викторович
Отец ребёнка: Пухов Виктор Александрович
Смерть
01.03.2009