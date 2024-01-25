Гамаюнов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Безрукова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1926
Дочь: Пухова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гамаюнов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамаюнова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамаюнова Антонина Андреевна
Смерть
Неизвестно