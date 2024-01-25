Гамаюнов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Безрукова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1926

Дочь: Пухова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гамаюнов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамаюнова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамаюнова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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