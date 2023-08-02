Шкода Марфа Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Шкода Лукьян Максимович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Шкода) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Шкода Лукьян Максимович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Шкода Лукьян Максимович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шкода Лукьян Максимович
Смерть
Неизвестно