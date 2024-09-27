(Ермачкова) Пераскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермачков Алексей Ермолаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Никонович
Рождение ребёнка
23.02.1860 ст.
Сын: Порфирий Потапович
Отец ребёнка: Потап Никонович
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/12
Восприемник
12.04.1864 ст.
солдатка https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/12
Смерть
Неизвестно