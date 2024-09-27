(Ермачкова) Пераскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермачкова) Пераскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермачков Алексей Ермолаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Никонович

Рождение ребёнка
23.02.1860 ст.

Сын: Порфирий Потапович

Отец ребёнка: Потап Никонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/12
Восприемник
12.04.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
солдатка https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/12
Смерть
Неизвестно

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