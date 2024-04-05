Полянская Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Хрисанф Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.01.1831

Сын: Полянский Афанасий Хрисанович

Отец ребёнка: Полянский Хрисанф Леонтьевич

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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