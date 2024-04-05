Полянская Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1831
Сын: Полянский Афанасий Хрисанович
Отец ребёнка: Полянский Хрисанф Леонтьевич
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно