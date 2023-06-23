Чурилина (Свищова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина (Свищова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1855

Муж: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Анна Григорьевна Свищова - дочь Михаила Никифоровича Асоскова.
Рождение ребёнка
14.08.1858

Сын: Чурилин Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1863

Сын: Чурилин Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1863

Сын: Чурилин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1865

Дочь: Чурилина (Чурилина) Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1868

Дочь: Чурилина (Чурилина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1869

Дочь: Чурилина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1872

Сын: Чурилин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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