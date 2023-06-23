Чурилина (Свищова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1855
Анна Григорьевна Свищова - дочь Михаила Никифоровича Асоскова.
Рождение ребёнка
14.08.1858
Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
27.03.1863
Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
27.03.1863
Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
06.10.1865
Дочь: Чурилина (Чурилина) Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
25.01.1868
Дочь: Чурилина (Чурилина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
17.04.1869
Дочь: Чурилина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
05.02.1872
Отец ребёнка: Чурилин Сергей Георгиевич
Смерть
Неизвестно