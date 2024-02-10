Горбунова (Иванова) Пераскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
14.07.1900 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов (Никитин) Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.
Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов (Никитин) Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич
Смерть
Неизвестно