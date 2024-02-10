Горбунова (Иванова) Пераскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Иванова) Пераскева Алексеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.02.1899 ст.

Муж: Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1900 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов (Никитин) Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1910 ст.

Сын: Симеонов-Маркелов-Киприянов-Хлапов (Никитин) Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Маркелов-Киприянов-Хлапов (Симеонов) Филипп Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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