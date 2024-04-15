Карпенко Наум Федорович
Место рождения
Дата рождения29.11.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1900 ст.
Отец: Карпенко Федор Наумович
Мать: Карпенко Вера Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-R?i=379&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно