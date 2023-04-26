Васянина Ненила Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти23.05.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Давыдова (Васянина) Прасковья Семёнова
Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Васянина) Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Васянин (Гурьянов) Матвей Семёнов
Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев
Место жительства
1858
55
Рождение ребёнка
02.03.1867
Сын: Васянин Ефим Семёнов
Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев
Смерть
23.05.1868