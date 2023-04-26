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Васянина Ненила Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

23.05.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васянин Семён Васильев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Давыдова (Васянина) Прасковья Семёнова

Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Васянина) Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Васянин (Гурьянов) Матвей Семёнов

Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Васянин Семён Семёнов

Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Васянин Михайла Семёнов

Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
55
Рождение ребёнка
02.03.1867

Сын: Васянин Ефим Семёнов

Отец ребёнка: Васянин Семён Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.05.1868
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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