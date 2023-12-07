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Соминский Берка Нихамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Соминский Нихама

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соминская Фрейда Лия

Рождение ребёнка
1857

Сын: Соминский Элья Беркович

Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия

Рождение ребёнка
1862

Сын: Соминский Гезель Беркович

Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Чодкова (Соминская) Хая (Хана) Берковна

Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия

Рождение ребёнка
1871

Сын: Соминский Хаим Беркович

Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия

Рождение ребёнка
1871

Сын: Соминский Хаим Беркович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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