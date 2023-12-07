Соминский Берка Нихамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Соминский Нихама
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соминская Фрейда Лия
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия
Рождение ребёнка
1862
Сын: Соминский Гезель Беркович
Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Чодкова (Соминская) Хая (Хана) Берковна
Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Соминская Фрейда Лия
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно