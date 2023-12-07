Соминская Фрейда Лия
Место рожденияНевель
Дата рождения1836
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Соминский Гезель Беркович
Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Чодкова (Соминская) Хая (Хана) Берковна
Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович
Смерть
1920