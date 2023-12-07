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Соминская Фрейда Лия

Место рождения

Невель

Дата рождения

1836

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соминский Берка Нихамович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Соминский Элья Беркович

Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Соминский Гезель Беркович

Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Чодкова (Соминская) Хая (Хана) Берковна

Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Соминский Хаим Беркович

Отец ребёнка: Соминский Берка Нихамович

Смерть
1920

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