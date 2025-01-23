Шатунова Алёна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШатунова Алёна

Шатунова Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Шатунов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Дмитрий

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.05.2002

Дочь: (Шатунова) Наталья

Отец ребёнка: Шатунов Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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