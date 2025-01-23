Шатунова Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Шатунов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатунов Дмитрий
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.05.2002
Дочь: (Шатунова) Наталья
Отец ребёнка: Шатунов Дмитрий
Смерть
Неизвестно