Визир Андрей Прохоров
Место рождения
Дата рождения18.10.1897 ст.
Дата смерти17.12.1900 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897 ст.
Отец: Визир Прохор Васильев
Мать: Визир Дарья Иванова
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1628 л150об.jpg 1897г Успенская церковь с. Тищенское. 18.10.1897г
Смерть
17.12.1900 ст.
архив Ставропольского края - ф-13, оп.78, д.426 IMG_0120.jpg 1900г Успенская церковь с. Тищенское. 17.12.1900г