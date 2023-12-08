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Визир Андрей Прохоров

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

18.10.1897 ст.

Дата смерти

17.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897 ст.

Отец: Визир Прохор Васильев

Мать: Визир Дарья Иванова

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1628 л150об.jpg 1897г Успенская церковь с. Тищенское. 18.10.1897г
Смерть
17.12.1900 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-13, оп.78, д.426 IMG_0120.jpg 1900г Успенская церковь с. Тищенское. 17.12.1900г

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