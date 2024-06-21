Пётр Тимофеев
мужской, родился 1804 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьДарья ФёдороваС 1775 по 1779 ст. г.р.
ОтецТимофей Максимов1768 ст. г.р.
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Место
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Рождение
1804 ст.
Отец: Тимофей Максимов
Мать: Дарья Фёдорова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1821 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область