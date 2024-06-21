Пётр Тимофеев 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Тимофеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1804 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Дарья ФёдороваС 1775 по 1779 ст. г.р.
Отец
Тимофей Максимов1768 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Тимофей Максимов

Мать: Дарья Фёдорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
1821 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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