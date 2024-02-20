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Марков Николай Михайлович

Место рождения

д. Парфентьево

Дата рождения

24.08.1928

Дата смерти

04.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Парфентьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Маркова Антонина Васильевна

д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болмашова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Маркова Антонина Васильевна

д. Сергиевские Выселки
Смерть
04.01.1994
д. Сергиевские Выселки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище д. Пестриково
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