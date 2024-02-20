Марков Николай Михайлович
Место рожденияд. Парфентьево
Дата рождения24.08.1928
Дата смерти04.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Маркова Антонина Васильевна
д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болмашова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Маркова Антонина Васильевна
д. Сергиевские Выселки
Смерть
04.01.1994
д. Сергиевские Выселки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
кладбище д. Пестриково